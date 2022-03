Concert “TITOUAN” hip-hop, jazz, world, danse Roquebrune Roquebrune Catégories d’évènement: Gironde

Roquebrune

2022-03-12 19:30:00 – 2022-03-12

Roquebrune Gironde Roquebrune Gironde 6 6 EUR Découvrez l’univers de Titouan qui vous invite au voyage, où sur fond de hip-hop, le jazz se teinte de couleurs africaines, balkaniques et orientales. La flûte traversière flirte avec le beatbox et le timbre de la clarinette s’accorde aux rythmes des machines.

La danse entre aussi en jeu avec Alexandre, danseur de la culture hip-hop contemporaine.

