Maison Folie Wazemmes, le samedi 13 novembre à 17:00

Tamazouj souhaite mettre à l’honneur cette ville marocaine d’Afrique du Nord, partenaire de la Ville de Lille et point de passage de nombreuses destinées : simples passants, artisans, migrants, commerçants, musiciens et musiciennes… À travers la diversité culturelle, vous découvrirez la longue histoire méditerranéenne de cette ville au cœur des thématiques géographiques et migratoires contemporaines du continent africain. _Organisé par L’Association MEA et le Groupe Tamazouj._ _Métro ligne 1 Gambetta / V’Lille station Maison Folie Wazemmes_

Gratuit sur inscriptions

Pour marquer la fin de sa première étape de création de son vidéo-concert assistez au concert « Tisser Oujda »

2021-11-13T17:00:00 2021-11-13T18:00:00

