Concert TisDass au Bar des Sports

Concert TisDass au Bar des Sports, 18 août 2022, . Concert TisDass au Bar des Sports

2022-08-18 – 2022-08-18 TisDass s’inscrit dans la lignée des groupes de de musique touareg qui se créent pour défendre leur culture et leur histoire. TisDass s’inscrit dans la lignée des groupes de de musique touareg qui se créent pour défendre leur culture et leur histoire. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville