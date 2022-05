CONCERT TIP TRIK – JAZZ DE CHAMBRE – AVEC LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE JAZZ Le Mans, 6 mai 2022, Le Mans.

CONCERT TIP TRIK – JAZZ DE CHAMBRE – AVEC LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE JAZZ Salle des Concerts 52 Rue du Port Le Mans

2022-05-06 – 2022-05-06 Salle des Concerts 52 Rue du Port

Le Mans Sarthe

Tip Trick est un trio atypique qui joue un « jazz de chambre » en bannissant toutes les frontières.

En créant un lien entre les origines du Jazz et de la musique contemporaine, ce groupe fondé par Santiago Quintans (guitare et composition) avec Matthieu Donarier (Saxophones) et Jean-Louis Pommier (Trombone) explore l’espace ouvert entre écriture et improvisation.

Ils seront accompagnés avec les élèves de la classe de Jazz du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Mans.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

+33 2 43 47 38 62

Salle des Concerts 52 Rue du Port Le Mans

