Concert Times Box Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont Catégories d’évènement: Oise

Tracy-le-Mont

Concert Times Box Tracy-le-Mont, 5 mars 2022, Tracy-le-Mont. Concert Times Box Tracy-le-Mont

2022-03-05 20:30:00 – 2022-03-05 22:30:00

Tracy-le-Mont Oise 8 8 10 Un accordéon, un violon et une beat box pour une soirée pleine de surprises. Un accordéon, un violon et une beat box pour une soirée pleine de surprises. contact@traces-et-cie.org https://www.traces-et-cie.org/ Un accordéon, un violon et une beat box pour une soirée pleine de surprises. Tracy-le-Mont

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Tracy-le-Mont Autres Lieu Tracy-le-Mont Adresse Ville Tracy-le-Mont lieuville Tracy-le-Mont Departement Oise

Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tracy-le-mont/

Concert Times Box Tracy-le-Mont 2022-03-05 was last modified: by Concert Times Box Tracy-le-Mont Tracy-le-Mont 5 mars 2022 Oise Tracy-le-Mont

Tracy-le-Mont Oise