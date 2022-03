CONCERT TIMEO BEASSE ET MARGAUX JOUBERT Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 15 15 EUR Concert (assis) de Timéo BEASSE & Margaux JOUBERT (anciens participants THE VOICE KIDS & THE VOICE) et leurs invités (de jeunes et talentueux artistes locaux du Sud Mayenne). A l’Espace Saint Fiacre à Château-Gontier, Samedi 21 Mai à 20 h 30 (ouverture portes 19h30) – En fonction de l’évolution sanitaire (en Mai), nous nous adapterons aux nouvelles consignes du gouvernement.- Buvette / entracte- Un espace “Associations locales” sera installé dans le hall sous forme de stands Concert de Timéo BEASSE & Margaux JOUBERT. sm.beasse@orange.fr +33 6 23 22 36 52 Concert (assis) de Timéo BEASSE & Margaux JOUBERT (anciens participants THE VOICE KIDS & THE VOICE) et leurs invités (de jeunes et talentueux artistes locaux du Sud Mayenne). A l’Espace Saint Fiacre à Château-Gontier, Samedi 21 Mai à 20 h 30 (ouverture portes 19h30) – En fonction de l’évolution sanitaire (en Mai), nous nous adapterons aux nouvelles consignes du gouvernement.- Buvette / entracte- Un espace “Associations locales” sera installé dans le hall sous forme de stands Quai Docteur Georges Lefèvre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne

