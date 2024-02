CONCERT TIMELINE Thionville, samedi 17 février 2024.

Samedi

Concert organisé par le Rotary Club de Thionville.

Saxophoniste, arrangeur, compositeur, a` la te^te d’un big band,en duo, trio, quartet… au fond d’un cafe´ ou sur une sce`ne prestigieuse comme celle de l’Arsenal de Metz, Dominique Gatto prome`ne son grand sourire et son saxo. et on le reconnait, car il fait partie de celles et ceux qui ont un son, leur son.

Pierre Brouant rencontre pour sa part le jazz il y a une dizaine d’anne´es en remportant le tremplin « Jazz At Vanguard En Piano » à New York.

C’est aujourd’hui, co^te a co^te que ces 2 brillants musiciensnous proposent un nouveau projet autour des mois de l’anne´e, inspire´ de l’album « The seasons de ben wendel », ce duo, vous fera voyager a` travers 12 compositions, ou l’e´coute, la me´lodie et l’improvisation, vous embarqueront sur une musique cre´ative et originale.

Ils nous prome`nent sur le calendrier ou` l’on se met a` regretter qu’il n’y ait que douze mois, tellement on se sent bien.Tout public

20 EUR.

Début : 2024-02-17 17:30:00

fin : 2024-02-17

8 place Marie-Louise

Thionville 57100 Moselle Grand Est adagio@mairie-thionville.fr

