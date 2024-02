Concert « Tikno Vago » ZAC du Mont de Magny Gisors, vendredi 23 février 2024.

Concert « Tikno Vago » ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

Tikno Vago, c’est une recette idéale avec du swing et de la bonne humeur.

Avec 2 voix, 1 clarinette, 2 guitares, 1 contrebasse, et un duo de percussions, ces 7 musiciens vous proposent un répertoire essentiellement composé de compositions originales en hommage à la musique de Django Reinhardt.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

L’événement Concert « Tikno Vago » Gisors a été mis à jour le 2024-02-14 par Vexin Normand Tourisme