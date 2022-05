Concert : Tiken Jah Fakoly Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

2022-06-05 20:30:00 – 2022-06-05 23:00:00

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône EUR 18 25 Concert Tiken Jah Fakoly.

Première partie : Morik.

À 20h30.

Dans la cadre de la journée mondiale de l’environnement.

Organisé par l’association Links.

