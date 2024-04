CONCERT TIFF’NOTES Pl. de l’Hôtel de ville Rombas, dimanche 26 mai 2024.

Dimanche

L’ensemble vocal rombasien Tiff’Notes présente son nouveau spectacle, De ville en ville . Les choristes, encadrés par la cheffe de chœur Mylène Willaume, vous feront voyager de Paris à New York, en passant par Maubeuge, Alexandrie, et quelques autres escales surprises.

Laissez vous porter par les arrangements hauts en couleur et la bonne humeur de ce groupe, toujours heureux de partager avec le public.Tout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 15:00:00

fin : 2024-05-26

Pl. de l’Hôtel de ville Espace culturel

Rombas 57120 Moselle Grand Est billetterie@rombas.com

