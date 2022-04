Concert : Tierra Del Sur LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert : Tierra Del Sur LE BAL BLOMET, 8 juin 2022, Paris. Les rythmes et les mélodies fusent, d’où qu’ils viennent : Argentine, Espagne, Cuba, Balkans, Klezmer, Arménie, Latin-jazz et compositions originales… … Du soleil pour les oreilles ! Rendez-vous le 8 juin au Bal Blomet !

Date et horaire exacts : Le mercredi 08 juin 2022

de 20h00 à 22h00

payant Plein Tarif : 20 EUR tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 15 EUR Guitares : PIERRE BLUTEAU Violon : JEAN MARC PHILLIPS VARJABÉDIAN Flûtes : OLIVIER OMBREDANE Contrebasse : PATRICK VASSORT Du soleil pour les oreilles ! Les rythmes et mélodies fusent, d’où qu’ils viennent : Argentine, Espagne, Cuba, Balkans, Klezmer, Arménie, Latin-jazz Quand la rencontre entre un groupe de musiques dites « populaires » et un virtuose de la musique dite « classique » nous montre, instruments en mains que les deux, loin de s’opposer, se complètent, s’enrichissent, se tutoient, se cousinent, se célèbrent. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

