Concert Tidymess Casteide-Cami Casteide-Cami Catégories d’évènement: Casteide-Cami

Pyrénées-Atlantiques

Concert Tidymess Casteide-Cami, 26 mars 2022, Casteide-Cami. Concert Tidymess Casteide-Cami

2022-03-26 19:00:00 – 2022-03-26 02:00:00

Casteide-Cami Pyrénées-Atlantiques Casteide-Cami EUR 6 Ouverture des portes avec buvette et possibilité de restauration sur place.

Après le concert (pop rock électro, de la musique variée sera diffusée afin de prolonger la soirée. Ouverture des portes avec buvette et possibilité de restauration sur place.

Après le concert (pop rock électro, de la musique variée sera diffusée afin de prolonger la soirée. +33 6 58 84 30 39 Ouverture des portes avec buvette et possibilité de restauration sur place.

Après le concert (pop rock électro, de la musique variée sera diffusée afin de prolonger la soirée. APE Cescavie

Casteide-Cami

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Casteide-Cami, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Casteide-Cami Adresse Ville Casteide-Cami lieuville Casteide-Cami Departement Pyrénées-Atlantiques

Concert Tidymess Casteide-Cami 2022-03-26 was last modified: by Concert Tidymess Casteide-Cami Casteide-Cami 26 mars 2022 Casteide-Cami Pyrénées-Atlantiques

Casteide-Cami Pyrénées-Atlantiques