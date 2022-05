Concert – TidyMess, 15 juillet 2022, .

Concert – TidyMess

2022-07-15 – 2022-07-15

Nelly et Thomas, auteurs, compositeurs, interprètes, forment avec leurs musiciens, le groupe Pop Rock : TidyMess. nDeux voix qui ne font qu’une, un ton sensible, léger ou révolté, porté par des textes d’une grande justesse et des mélodies puissantes. Quand ces éléments se rencontrent, les TidyMess nous livrent une interprétation touchante et enflammée, laissant s’exprimer toute leur complicité et leur fantaisie.

Nelly et Thomas, auteurs, compositeurs, interprètes, forment avec leurs musiciens, le groupe Pop Rock : TidyMess. nDeux voix qui ne font qu’une, un ton sensible, léger ou révolté, porté par des textes d’une grande justesse et des mélodies puissantes. Quand ces éléments se rencontrent, les TidyMess nous livrent une interprétation touchante et enflammée, laissant s’exprimer toute leur complicité et leur fantaisie.

+33 5 59 05 31 41

Nelly et Thomas, auteurs, compositeurs, interprètes, forment avec leurs musiciens, le groupe Pop Rock : TidyMess. nDeux voix qui ne font qu’une, un ton sensible, léger ou révolté, porté par des textes d’une grande justesse et des mélodies puissantes. Quand ces éléments se rencontrent, les TidyMess nous livrent une interprétation touchante et enflammée, laissant s’exprimer toute leur complicité et leur fantaisie.

FiestaMag

dernière mise à jour : 2022-05-14 par