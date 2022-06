CONCERT – TIANO & QUERCUS Metz, 5 juin 2022, Metz.

Dj set Down Tempo

Tiano est un passionné de musique de longue date. Depuis son enfance, il a une véritable passion pour les vinyles qu’il collectionne depuis ses 15 ans. Mais le véritable voyage musical électronique de Tiano a commencé il y a presque 5 ans par la création du collectif RMMT-Roommates Paris avec lequel il a invité une bande d’artistes qui l’ont le plus influencé (tels que Slow Life, GOSU, YAY, Cartulis et plus).

Petit à petit, Tiano commence à se produire dans les clubs les plus renommés de Paris (tels que Café Barge, Badaboum, Nouveau Casino, Petit Bain, La Belleviloise, La Java) aux côtés de plusieurs grands artistes tels que Christian AB & Evan Baggs, DJ Tree, Mayell ou Alexandra pour n’en citer que quelques-uns.

Le style de Tiano est non-conventionnel. Comme il aime à le dire, « je joue la musique que j’aime » et ses influences oscillent entre Techno, House, Minimal, Electro et plus récemment Downtempo et Trip-hop.

Amateur de sets prolongés, Tiano saura vous emmener avec lui en voyage à travers ses nouvelles découvertes du moment.

