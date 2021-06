Saint-Brieuc Ti ar Vro-l'Ôté Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Concert Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Concert Ti ar Vro-l’Ôté, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Saint-Brieuc. Concert

Ti ar Vro-l’Ôté, le samedi 17 juillet à 20:30

Organisé par Tamm Kreiz

Entrée libre, gratuit

Le Bour/Bodros, Tangi Le Gall-Carré et Typhaine Corre Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T20:30:00 2021-07-17T22:00:00

Catégories d'évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc