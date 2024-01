Concert Three for swing Salle Roger Baudun Aix-en-Provence, vendredi 15 mars 2024.

Concert en l’honneur de Nat King Cole, immense pianiste et chanteur, emblématique du jazz de l’époque Swing.

Il a été l’initiateur du trio « à cordes » (Piano-Guitare-Contrebasse). Pour rendre hommage à un tel musicien, Il fallait rassembler trois fortes personnalités dont un chanteur à la voix d’or. C’est la grande réussite de 3 FOR SWING sans imitation ni plagiat, le trio propose un nouveau répertoire en se saisissant du modèle pour en restituer le swing, la musicalité, avec une fraîcheur et une énergie exceptionnelles. EUR.

Salle Roger Baudun

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15 22:30:00



