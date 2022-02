Concert Three Birds Whisper La Clef Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Le style de musique de TBW aka “Three Birds Whisper” se caractérise par des morceaux allant d’ambiance folk en passant par des moments planants parfois psychédéliques ou colorés de vibrations saturées. Les thèmes des paroles sont des visions engagées et poétiques du monde. La musique de TBW est influencée par des musiques comme celles de Nirvana, Thin Lizzy, John Garcia ou Black Sabbath mais aussi de musiques comme Siklawa, Idir, Camaron de la Isla, Salif Keita, Bob Marley, Victor Tsoi…

