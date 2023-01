CONCERT – THOMAS SCHOEFFLER JR AND THE RUSTY RIFLES + BAD JUICE Ancemont Ancemont OT VAL DE MEUSE - VOIE SACREE Ancemont Catégories d’Évènement: Ancemont

Meuse

CONCERT – THOMAS SCHOEFFLER JR AND THE RUSTY RIFLES + BAD JUICE Ancemont, 15 avril 2023, Ancemont OT VAL DE MEUSE - VOIE SACREE Ancemont. CONCERT – THOMAS SCHOEFFLER JR AND THE RUSTY RIFLES + BAD JUICE 12 Rue Briquette Salle des fêtes Ancemont Meuse Salle des fêtes 12 Rue Briquette

2023-04-15 21:00:00 21:00:00 – 2023-04-15 23:30:00 23:30:00

Salle des fêtes 12 Rue Briquette

Ancemont

Meuse Ancemont CONCERT| FOLK BLUES Thomas Schoeffler Jr and the Rusty Rifles nous emmène dans un univers musical qui prend aux tripes. Epaulé par un solide trio (guitare, basse, batterie), l’artiste poursuit sa mue pour nous embarquer dans un voyage musical et émotionnel très folk blues. Bad Juice Le seul et unique Hillbilly Urban Blues Two-Men Band assurera la première partie en toute simplicité, efficacité et exigence. Offre accessible Pass Culture 15-18 ans pass.culture.fr / passculture.app +33 3 29 84 43 47 http://www.contrecourantmjc.fr/ Celim Hassani

Salle des fêtes 12 Rue Briquette Ancemont

dernière mise à jour : 2023-01-23 par OT VAL DE MEUSE – VOIE SACREE

Détails Catégories d’Évènement: Ancemont, Meuse Autres Lieu Ancemont Adresse Ancemont Meuse OT VAL DE MEUSE - VOIE SACREE Salle des fêtes 12 Rue Briquette Ville Ancemont OT VAL DE MEUSE - VOIE SACREE Ancemont lieuville Salle des fêtes 12 Rue Briquette Ancemont Departement Meuse

Ancemont Ancemont OT VAL DE MEUSE - VOIE SACREE Ancemont Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancemont-ot-val-de-meuse-voie-sacree-ancemont/

CONCERT – THOMAS SCHOEFFLER JR AND THE RUSTY RIFLES + BAD JUICE Ancemont 2023-04-15 was last modified: by CONCERT – THOMAS SCHOEFFLER JR AND THE RUSTY RIFLES + BAD JUICE Ancemont Ancemont 15 avril 2023 12 Rue Briquette Salle des fêtes Ancemont Meuse Ancemont Ancemont Meuse Meuse OT VAL DE MEUSE - VOIE SACREE

Ancemont OT VAL DE MEUSE - VOIE SACREE Ancemont Meuse