Concert : Thomas Kahn

Concert : Thomas Kahn Le Havre

2022-03-04 21:00:00

Le Havre

Baptisé le « Petit Prince de la Soul contemporaine » par le magazine Rolling Stone, Thomas Kahn, 30 ans, est un jeune chanteur guitariste auteur, compositeur, interprète. Ancien de The Voice, il sort le 2 avril un nouvel EP baptisé « Time Lapse ». Sa voix et son timbre nous rappellent les grands chanteurs noir-américains. Depuis son passage à l’Olympia, la Cigale et à la Seine Musicale en 2019, sa carrière a fait un bond, le propulsant sur la scène de grands festivals français. Il fait une halte au Magic Mirrors, une soirée qui s’annonce envoûtante.

Le vendredi 4 mars à 21h, au Magic Mirrors.

Tarif : 10€

magicmirrors@lehavre.fr https://magicmirrors.lehavre.fr/

Le Havre

