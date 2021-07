Concert – Thomas/Faure invite David Hopkins Festival Hangar#5, 20 août 2021, Mohon.

Festival Hangar#5, le vendredi 20 août à 17:00

Jean-Luc Thomas et Gab Faure savent entraîner les foules au bien-danser. Mais ils vont bien plus loin : ils infusent dans les airs traditionnels populaires les accents et les rythmes glanés lors de leurs voyages au long cours. Irlande, Brésil, Balkans, Niger, Inde… Les cinq continents et les cultures de leurs frères terriens les inspirent. Leur aventure en duo revisite les thèmes de la danse à chaque occasion avec liberté, fantaisie, écoute réciproque, réactivité, variations et improvisations. Les compositions nées de leurs échanges deviendront certainement, un jour, des traditionnels. Car dans le monde qui va, on « agit avec son lieu, on pense avec le monde » (Edouard Glissant). Avec amour et humour, telle est leur signature. Ils sont accompagnés de David « Hopi » Hopkins (percussions).

Festival Hangar#5 Coëtmeur, Mohon Mohon Morbihan



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

