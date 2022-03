CONCERT THINK BIG Mens Mens Catégories d’évènement: Isère

MENS

CONCERT THINK BIG Mens, 6 mars 2022, Mens. CONCERT THINK BIG Mens

2022-03-06 16:30:00 16:30:00 – 2022-03-06 22:30:00 22:30:00

Mens Isère Mens EUR 2 concerts : à 16h30 et à 20h30

Think Big est un quartet inédit aux allures de manifeste libertaire. Un terrain d’expérimentation et d’implication furieusement vivant. Pour une dé-libération musicale perpétuelle. contact.mensalors@gmail.com +33 6 43 54 35 92 http://www.mensalors.fr/ Mens

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, MENS Autres Lieu Mens Adresse Ville Mens lieuville Mens Departement Isère

Mens Mens Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mens/

CONCERT THINK BIG Mens 2022-03-06 was last modified: by CONCERT THINK BIG Mens Mens 6 mars 2022 Isère Mens

Mens Isère