Concert : THIERRY FANFANT GROOV’BONES #LesCaribéennesDeMai #16 Le Baiser Salé, 10 juin 2022, Paris.

Le vendredi 10 juin 2022

de 21h30 à 23h50

. payant À partir de 25€

Fusion mêlant soul & funk et parfois quelques élans de reggae, Groov’Bones fait vibrer son jazz ! Le groupe est emporté par une rythmique Pullman et propulsé par des solos électriques que l’énergie des cuivres insuffle en continu. La vibration de la basse portera l’atmosphère loin au-dessus des reliefs compacts et de la frénésie urbaine.

THIERRY FANFANT basse, LUCIEN ZERRAD guitare, THOMAS HENNING trombone, STÉPHANE MONTIGNY trombone, LATABI DIOUANI batterie

Un groupe porté par le bassiste Thierry Fanfant qui développe, depuis de nombreuses années, une musicalité riche, ouverte et généreuse, probablement héritée de ses racines caribéennes et d’une lignée artistique indiscutable.

“ Amateurs de funk, de fusion jazz-rock (sans concours de vitesse) et de tout ce qui peut être mis musicalement sous le terme groove, ce groupe est pour vous. (…) Ses membres, des musiciens aux carrières bien établies, sollicités aussi bien par la variété, que les musiques dites du monde, des grands ensembles de jazz. (…) Sur scène, l’aisance décontractée et l’énergie joyeuse des cinq musiciens font mouche… ”, Sylvain Siclier, Le Monde

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220610 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale

