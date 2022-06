Concert Thiecko au Kraken à Saint-Quentin, 25 juin 2022, .

Concert Thiecko au Kraken à Saint-Quentin



2022-06-25 – 2022-06-25

★ Soirée Afro Roots Reggae ★

Concert Thiecko @ Le Kraken Pub – Samedi 25.06.2022

THIECKO nous invite au voyage en nous faisant partager une musique généreuse aux rythmes enivrants.

Il évoque avec justesse l’amour, la foi et l’unité, il nous fait également part de son engagement en évoquant les questions politiques.

Ce que l’on retient surtout, ce sont les valeurs humaines et sociales qu’il défend et son invitation au respect, à la justice à la solidarité, et à la tolérance, en Wolof, Bambara, Français et Anglais dans un reggae roots.

Lien:

►https://www.thiecko.com/

►https://www.facebook.com/profile.php?id=100029060186255

►https://twitter.com/thiecko

►https://www.instagram.com/thiecko

contact@lekrakenpub.com +33 9 54 02 26 11 https://www.lekrakenpub.com/

