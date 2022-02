Concert « Theorem of Joy » – Espace 180 Sainte-Bazeille Sainte-Bazeille Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Concert « Theorem of Joy » – Espace 180 Sainte-Bazeille, 25 février 2022, Sainte-Bazeille. Concert « Theorem of Joy » – Espace 180 Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille

2022-02-25 – 2022-02-25 Les Aumonts Espace 180

Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Sainte-Bazeille L’Espace 180 vous propose :

– Un concert de « Theorem of Joy ».

– Ouverture des portes à 19h.

Les Aumonts Espace 180 Sainte-Bazeille

