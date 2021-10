Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire, Saint-Maurice-de-Lignon Concert Théophile ARDY / Festival le Chant des Sucs Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Concert Théophile ARDY / Festival le Chant des Sucs Saint-Maurice-de-Lignon, 15 octobre 2021, Saint-Maurice-de-Lignon. Concert Théophile ARDY / Festival le Chant des Sucs 2021-10-15 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-15 Salle des fêtes Centre ville

Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Il y aura de la chanson française avec Théophile Ardy qui est le parrain du festival cette année. Nourri aux rimes tendres d’Alain Souchon, Théophile Ardy témoigne de la fin d’un monde. +33 4 71 65 31 32 https://sites.google.com/site/lechantdessucs dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Maurice-de-Lignon Autres Lieu Saint-Maurice-de-Lignon Adresse Salle des fêtes Centre ville Ville Saint-Maurice-de-Lignon lieuville 45.22207#4.13857