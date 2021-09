Concert : “Théo Kaiser” – Samedi 18 septembre Salle des fêtes, 18 septembre 2021, Fenouillet.

Concert : “Théo Kaiser” – Samedi 18 septembre

Salle des fêtes, le samedi 18 septembre à 20:30

Dans le cadre du Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain, le concert en duo de **Theo Kaiser et Yannick Jacquet se tiendra le samedi 18 septembre à 20h30 dans la salle des fêtes de Fenouillet.** Theo Kaiser est un trompettiste et guitariste français. Auprès de nombreux musiciens, il entre dans l’univers des musiques folk et du monde, styles dans lesquels il peut exprimer pleinement sa musicalité. À la suite d’une collaboration avec Yannick Jacquet (violoncelle), ces deux musiciens décident de conti- nuer l’aventure en duo et distillent depuis une musique qui rappelle notre lien à la terre et à la matière organique. **_Tarif : 5 €_**

Sur réservation

Concert dans le cadre du Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain

Salle des fêtes 18 Rue de l’Église, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:30:00