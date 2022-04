Concert : Theo Croker, un voyage au pays du jazz New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert : Theo Croker, un voyage au pays du jazz New Morning, 10 mai 2022, Paris. Le mardi 10 mai 2022

de 20h00 à 23h00

. payant tarif New Morning : 28.6 EUR

Le New Morning vous invite au concert du trompettiste Theo Croker, le 10 mai prochain, à l’occasion de la sortie de son dernier album «BLK2LIFE || A FUTURE PAST», sorti à l’automne 2021. De balades somptueuses au groove hypnotique ou rageur de ses compositions, Theo Croker livre ici une ode à la créativité et au jazz sous toutes ses formes. Theo Croker parvient à tisser des liens entre musiques anciennes et technologies ultra-modernes, inspirées de la vague nu-soul et de musiciens, comme Roy Hargrove avec qui il avait déjà travaillé sur son dernier disque. Un voyage musical intime Tout voyage a besoin d’un guide. À travers la trompette, Theo Croker raconte dans son nouvel album une histoire humaine ancrée dans une expérience intime. Nommé aux GRAMMY Awards l’année dernière pour son album Star People Nation, l’artiste, producteur, compositeur, leader d’opinion, influenceur et créateur de tendances aux 20 millions de streams raconte des moments d’héroïsme, d’épreuves, d’éveil et d’apothéose. Ce voyage se déroule en technicolor sur son sixième album, « BLK2LIFE || A FUTURE PAST ». Repéré par Dee Dee Bridgewater au tournant des années 2010, le trompettiste Theo Croker n’a pas tardé à conforter les espoirs que la diva plaçait en lui. Fort de quatre albums majestueux, le New-Yorkais poursuit une route passionnante aux inspirations latines, funk et hip-hop. L’afro-américanisme et le groove en étendard. Un trompettiste qui puise ses racines dans le jazz Petit-fils du légendaire chef d’orchestre et trompettiste Doc Cheatham, qui enflammait les nuits américaines avec Cab Calloway, Theo Crocker a toujours fait de ses racines le moteur de sa créativité. Sans cacher pour autant son goût pour les sonorités d’aujourd’hui, fusionnant l’excellence classique à un lyrisme chaloupé, empli d’effluves africaines et de beat hip-hop. Une alchimie innovante qui propulse son jazz vitaminé vers un avenir radieux. Né en Floride en 1985, Theo Croker débute la trompette après avoir vu, fasciné, son grand-père sur scène. Diplômé du célèbre Conservatoire d’Oberlin en 2007, il commence par produire du hip-hop et des musiques de film, avant de se tourner vers la liberté d’une carrière solo. Son premier album, « The Fundamentals », l’amène à jouer partout dans le monde, jusqu’à Shangaï où, par un heureux hasard, Dee Dee Bridgewater vient l’écouter. Elle embauche directement le garçon dans son « boys band » de grande classe et, plus tard, viendra d’ailleurs poser sa voix sur plusieurs titres du second opus de Croker, aux côtés de Roy Hardgrove. En 2014 et 2016 sortent les magnifiques « Afro Physicist » et « Espace Velocity », deux électrochocs musicaux enthousiasmants pour le monde du jazz, qui le hissent alors au firmament des jeunes surdoués. Avec son quintet où brille notamment l’orgue Hammond de Michael King, Theo Croker imagine sans pression le jazz de demain. Et là où tant d’autres voient la grisaille comme une marque d’élégance, Theo, lui, le pense en couleurs. New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20220510-5477-theo-croker.html

