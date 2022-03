[Concert] Théo Ceccaldi Trio Dieppe, 20 mars 2022, Dieppe.

[Concert] Théo Ceccaldi Trio Le Drakkar /Neuville-lès-Dieppe Dieppe

2022-03-20 10:30:00 10:30:00 – 2022-03-20 11:50:00 11:50:00 Le Drakkar /Neuville-lès-Dieppe

Dieppe Seine-Maritime

Un jazz de chambre créatif, sous l’influence de Django Reinhardt.

On ne choisit pas impunément de constituer un trio à cordes quand on est musiciens de jazz sans qu’immanquablement, à un moment ou à un autre, vienne planer sur la musique que l’on invente l’ombre immense de Django Reinhardt. C’est ce qui s’est passé pour le Théo Ceccaldi Trio, formation virtuose tout en équilibre instable, plus habituée jusque-là à arpenter avec frénésie les territoires arides et peu balisés de l’improvisation libre la plus radicale, qu’à se laisser griser au lyrisme canaille d’un violon tsigane propulsé sur coussin d’air par une pompe rythmique endiablée… À partir de compositions originales et de reprises amoureusement réinventées, la petite formation, avec son orchestration juste assez déviante par rapport aux canons de la tradition, trouve ici constamment la bonne distance par rapport à son illustre modèle. Passant avec allegria d’un lyrisme échevelé à l’énergie communicative, empruntant les attendus du jazz manouche pour tout à la fois magnifier les vertus et réactualiser les codes, le Théo Ceccaldi Trio démontre ici l’absolue liberté de son inspiration.

Révélation de l’année Victoire du Jazz 2018

Artiste français de l’année Jazz Magazine 2017

Révélation de l’année 2014 Jazz Magazine

Lauréat Jazz Migration 2014

« Le trio réussit brillamment son pari de rendre hommage à la modernité intacte des propositions de Django tout en déclinant ses propres qualités. C’est une totale réussite. » Jazz Magazine

Café Curieux: Concert

Réservation conseillée

billetterie@dsn.asso.fr +33 2 35 82 04 43 http://www.dsn.asso.fr/

