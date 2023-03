Concert > Théo Ceccaldi, 8 octobre 2023, Canisy .

Concert > Théo Ceccaldi

109 Rue du Coquillot Canisy Manche

2023-10-08 – 2023-10-08

Canisy

Manche

Dans le cadre du festival « Jazz dans les prés », rendez-vous le 8 octobre prochain à la salle « Le Métronome » de Saint-Ébremond-de-Bonfossé (Canisy), pour un concert de l’artiste Théo Ceccaldi.

Vous pensez connaître le violon ?

En coproduction avec Jazz sous les pommiers. Ce musicien extraterrestre, virtuose, fantasque, défricheur inlassable et prolifique a de surcroît tous les honneurs des académies : élu Musicien Français de l’année par Jazz magazine, Révélation de l’Année aux Victoires du Jazz… Quel toupet !

Théo Ceccaldi s’impose aujourd’hui avec bonheur comme l’une des voix les plus singulières de la nouvelle scène jazz européenne. Il co-fonde le bouillonnant collectif orléanais Tricollectif avec une tripotée de gens tout aussi talentueux et participe activement à de nombreuses formations tout aussi formidables… c’est énervant : la Loving Suite pour Birdy So avec Élise Caron, le Tribute to Lucienne Boyer avec le Grand Orchestre du Tricot…

Boulimique de rencontres, on le retrouve sur scène dans des formations très éclectiques aux côtés de Louis Sclavis, Michel Portal, Leïla Martial ou Philippe Katerine… son violon affamé et bouillonnant y fait toujours merveille !

Merci au festival Jazz sous les pommiers, dont Théo Ceccaldi est résident, qui s’investit à nos côtés pour la réalisation de ce week-end. Clore notre saison avec ce grand partenaire et un musicien aussi incroyable, inventeur de mondes et de galaxies, est un gage de liberté et de créativité, valeurs que nous portons, à notre mesure, en étendard.

