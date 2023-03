CONCERT THEE VERDUNS (FOLK) ET GOLDEN BOOTS (POP) Phalsbourg Catégories d’Évènement: Moselle

Phalsbourg

CONCERT THEE VERDUNS (FOLK) ET GOLDEN BOOTS (POP), 7 avril 2023, Phalsbourg . CONCERT THEE VERDUNS (FOLK) ET GOLDEN BOOTS (POP) 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg Moselle

2023-04-07 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-07 Phalsbourg

Moselle Nous avons l’honneur d’accueillir Golden boots et The Verduns qui font une tournée et jouent à l’occasion de la parution du split 33 tours publié par Kizmiaz Records. GOLDEN BOOTS, format trio guitare/basse/batterie, joue la pop du désert la plus étrange et la plus délicate que l’on puisse écouter. THEE VERDUNS, en duo, joue dans la catégorie folk garage primitif, batterie primitive, banjo primitif, chants des bayous de la Moselle (primitifs). Entrée libre, au chapeau. contact@lecotyledon.fr +33 9 50 60 29 08 http://www.lecotyledon.fr/ Phalsbourg

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Phalsbourg Autres Lieu Phalsbourg Adresse 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg Moselle Ville Phalsbourg Departement Moselle Lieu Ville Phalsbourg

Phalsbourg Phalsbourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/phalsbourg /

CONCERT THEE VERDUNS (FOLK) ET GOLDEN BOOTS (POP) 2023-04-07 was last modified: by CONCERT THEE VERDUNS (FOLK) ET GOLDEN BOOTS (POP) Phalsbourg 7 avril 2023 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg Moselle Moselle Phalsbourg

Phalsbourg Moselle