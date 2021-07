Lannemezan Lannemezan Hautes-Pyrénées, Lannemezan Concert théâtre : Sur l’Oeuvre de George Brassens Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Concert théâtre : Sur l’Oeuvre de George Brassens Lannemezan, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Lannemezan. Concert théâtre : Sur l’Oeuvre de George Brassens 2021-07-13 20:30:00 – 2021-07-13 Place du Château LANNEMEZAN

Lannemezan Hautes-Pyrénées Concert théâtre « Celui qui a mal tourné » sur l’œuvre de George Brassens.

Le spectacle décline l’œuvre de Georges Brassens sous différentes formes :

Texte joués théâtralement, textes dits et accompagnés musicalement, chansons du poète « revisitées » et chansons originales.

Des chapitres, accompagnés d’extraits d’interviews de l’auteur, aborderont les thèmes récurrents chers à Brassens : Les poètes (Paul Fort, Jean Richepin…), l’anarchie et le pacifisme, l’amour et les femmes, les copains, la mort… Distribution des musiciens qui ont mal tourné…

Roland Abadie : comédien, guitare, chant.

Marcel Cazentre : contrebasse, chant.

Francis Ferrié : accordéon, saxophone, guitare, percussions, chant, cajon.

David Levy : guitare, ukulélé, chant, dobro.

Mise en scène : Anna Mazzotti. Réservation service culturel de Lannemezan: 05 62 99 13 59 / service.culture.lannemezan@gmail.com.

Tarifs : 8€ moins de 18 ans, 15€ normal, 20€ carré d’or. +33 5 62 99 13 59 dernière mise à jour : 2021-07-05 par

