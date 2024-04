Concert Théâtre et musique Salle des Fêtes Port-en-Bessin-Huppain, vendredi 12 avril 2024.

Concert Théâtre et musique Salle des Fêtes Port-en-Bessin-Huppain Calvados

L’ADTLB a convié L’Orchestre Régional de Normandie pour rendre hommage à l’illustre dessinateur Sempé qui nous a quittés en août 2022. Le père du Petit Nicolas était un grand amoureux de musique et des musiciens, qu’il a croqués avec malice et tendresse.

Ce projet, à la fois drôle et mélancolique, s’appuie ainsi sur les nombreux entretiens qu’il a donnés sur la musique, du classique au jazz, notamment à l’antenne de France Musique avec Denisa Kerschova. Pour servir cette création, sur scène, le comédien Benoît Marchand donne vie aux interviews de Jean-Jacques Sempé sur les musiciens, leurs manies et attitudes, et sur la musique et les illustrations qu’il en donne. Un quatuor à cordes de l’Orchestre de Normandie les accompagne aux côtés du pianiste jazz Bruno Angelini pour donner à entendre la palette des univers et de l’imaginaire de Sempé. Ils interpréteront des oeuvres de Schubert, Ravel, Gershwin, Debussy.

avec

Benoît MARCHAND, conception, mise en scène et comédien

Bruno ANGELINI, piano jazz et arrangements

Corinne BASSEUX-BÉGUIN, violon

Jean-Yves EHKIRCH, violon

Cédric CATRISSE, alto

Aurore DOUÉ, violoncelle

Ce concert est organisé en partenariat avec la ville de Port-en-Bessin-Huppain.

Tarif normal 12 €

Tarif réduit 8 € (Adhérents individuels ADTLB, étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, RSA)

Gratuit 15 ans

Réservations, informations ADTLB 02 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

www.adtlb.com www.facebook.com/ADTLB/ ou sur www.HelloAsso.com

L’ADTLB a convié L’Orchestre Régional de Normandie pour rendre hommage à l’illustre dessinateur Sempé qui nous a quittés en août 2022. Le père du Petit Nicolas était un grand amoureux de musique et des musiciens, qu’il a croqués avec malice et tendresse.

Ce projet, à la fois drôle et mélancolique, s’appuie ainsi sur les nombreux entretiens qu’il a donnés sur la musique, du classique au jazz, notamment à l’antenne de France Musique avec Denisa Kerschova. Pour servir cette création, sur scène, le comédien Benoît Marchand donne vie aux interviews de Jean-Jacques Sempé sur les musiciens, leurs manies et attitudes, et sur la musique et les illustrations qu’il en donne. Un quatuor à cordes de l’Orchestre de Normandie les accompagne aux côtés du pianiste jazz Bruno Angelini pour donner à entendre la palette des univers et de l’imaginaire de Sempé. Ils interpréteront des oeuvres de Schubert, Ravel, Gershwin, Debussy.

avec

Benoît MARCHAND, conception, mise en scène et comédien

Bruno ANGELINI, piano jazz et arrangements

Corinne BASSEUX-BÉGUIN, violon

Jean-Yves EHKIRCH, violon

Cédric CATRISSE, alto

Aurore DOUÉ, violoncelle

Ce concert est organisé en partenariat avec la ville de Port-en-Bessin-Huppain.

Tarif normal 12 €

Tarif réduit 8 € (Adhérents individuels ADTLB, étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, RSA)

Gratuit 15 ans

Réservations, informations ADTLB 02 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

www.adtlb.com www.facebook.com/ADTLB/ ou sur www.HelloAsso.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:00:00

fin : 2024-04-12 19:30:00

Salle des Fêtes Place Georges Seurat

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie adtlb@orange.fr

L’événement Concert Théâtre et musique Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Bayeux Intercom