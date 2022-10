CONCERT THÉÂTRE COMMENT DEVENIR UNE ÉTOILE FILANTE, 29 octobre 2022, .

Deux ados rêveurs veulent s’enfuir de leur lycée-prison. Ils se plongent alors dans le monde des légendes de la musique et pour y trouver la force d’affronter un futur désarmant. Guidés par leur amour du rock et du métal, ils planifient leur évasion.

Comment vouloir devenir adulte quand les adultes ont l’air triste et dépourvu de rêve ?

Ce conte est une ode épique (et burlesque) à nos rêves d’enfants que l’on ne doit jamais oublier. C’est un appel aux songes perdu, qui vous pousse à reprendre contact avec ses amis perdu de vu pour leur dire « Salut grand, dis tu voulais toujours qu’on construise notre propre bateau pirate ? Ben j’ai du temps ce week-end, passe à la maison »

Et surtout, ce spectacle est une déclaration d’amour aux musiques amplifiées qui ont su soigner tant de solitudes.

Spectacle suivit d’un échange et d’un blind-test musical. Ramenez vos vinyles.

Un ado’ paumé farfouille dans ses vieux livres, il trouve une lettre d’un ami qui a disparu. Il se souvient de la solitude dans le lycée forteresse, de la musique qu’il écoutait pour tenir bon et des légendes qu’elle colportait : celle de Robert Johnson qui pactisa le diable, ou celle de Jinx qui ouvrit la porte de l’autre monde pour y trouver sa voix. Il se rappelle avoir relu cent fois l’histoire de l’évasion Comte de Monte Cristo en rêvant de liberté. Et surtout, il se remémore la rencontre avec Mat’ et des mille et un tours qu’ils ont inventés pour tricher aux examens de quelques sorcières lunatiques. Enfin, il se souvient de ce soir où ils se sont évadés de l’école pour aller à leur premier concert, et de la course-poursuite dans les couloirs du lycée pour rejoindre le Zénith de Nancy. Il se souvient de leur arrivé dans un monde encore plus fantastique …

