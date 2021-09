Launaguet Launaguet Launaguet [CONCERT THÉÂTRALISÉ] RACONTE-MOI L’ORGUE ! Launaguet Launaguet Catégorie d’évènement: Launaguet

L'histoire écrite par Marie Baltazar et narrée par le comédien Éric Vanelle trouvera écho dans les pièces de musiques choisies par l'organiste Fanny Cousseau. Trente minutes pour embarquer dans une machine à remonter le temps, se plonger dans un nouvel univers et faire la connaissance de cet instrument mystérieux. Fanny Cousseau (photo, crédit: Manuel Gouthière), orgue Éric Vanelle, récitant **// GRATUIT** * * * > ### **En complément** **Visites guidées du château de Launaguet et de l'église Saint-Barthélemy** _Commentées par Nelly Desseaux, historienne de l'art spécialiste de l'œuvre Virebent_ Hôtel de Ville – à 16h (env. 1h) Église – à la suite du concert (env. 30min.) **Renseignements **: info@toulouse-les-orgues.org / toulouse-les-orgues.org / 05 61 33 76 80 Petite histoire en musique et en mots proposée par Toulouse Les Orgues

