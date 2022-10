Concert théâtralisé : Hommage à Serge Reggiani La Chapelle-Pouilloux La Chapelle-Pouilloux Catégories d’évènement: Deux-Svres

Deux-Svres La Chapelle-Pouilloux 12 12 EUR Concert théâtralisé : Hommage à Serge Reggiani, un comédien qui chante Samedi 29 octobre à 20h30 salle des fêtes de La Chapelle Pouilloux 2022, année du centenaire de la naissance de Serge Reggiani Olivier Nunge raconte la vie de ce comédien-chanteur d’exception et l’illustre par 21 chansons.

Une voix, un piano, un accordéon et une guitare qui s’accordent pour exprimer l’univers Reggianesque.

Une harmonie entre la qualité des textes et l’accompagnement musical revisité. Tout public – durée 1h20 Conférence vendredi 28 octobre à Chef-Boutonne

Spectacle + conférence : 15€

Concert théâtralisé : Hommage à Serge Reggiani, un comédien qui chante Samedi 29 octobre à 20h30 salle des fêtes de La Chapelle Pouilloux 2022, année du centenaire de la naissance de Serge ReggianiTout public – durée 1h20 Conférence vendredi 28 octobre à Chef-Boutonne

