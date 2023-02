Concert théâtralisé : Happy Ends – Chloé Lacan et Thibaud Defever Gauchy SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Aisne Tourisme - Admin Gauchy Catégories d’Évènement: Aisne

Gauchy

Concert théâtralisé : Happy Ends – Chloé Lacan et Thibaud Defever, 17 mars 2023, Gauchy

2023-03-17 19:00:00 – 2023-03-17 22:00:00

Aisne Gauchy 8.3 12.5 Happy Ends, c’est un spectacle de reprises de chansons de films, réinterprétées par Thibaud Defever et Chloé Lacan. C’est un concert théâtralisé qui s’écrit comme un film. Chansons, thèmes, mélodies, dialogues de films se succèdent, tous sortis de leurs contextes d’origine, et viennent raconter, le temps d’un spectacle, une nouvelle histoire.

Venez vivre une soirée de musique incroyable . ??

Nous avons hâte de vous y voir ! Rendez-vous le 17 mars à 19 heures à la MCL de Gauchy.

Billetterie à la MCL.

