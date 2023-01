Concert théâtral : Tralala’Lanos Granville Granville Catégories d’Évènement: Granville

Manche Concert familial avec le groupe nantais Les Poussins Phoniques et leur spectacle Yellow Sun Machine. Un concert théâtral plein d’humour et d’enthousiasme. Concert familial avec le groupe nantais Les Poussins Phoniques et leur spectacle Yellow Sun Machine. Un concert théâtral plein d’humour et d’enthousiasme. apedrslanos@gmail.com +33 6 60 27 01 44 https://fb.me/e/28ajdU8ZU Salle du Herel Boulevard des Amiraux Granville

