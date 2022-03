Concert The Yulies / City Kids Honfleur, 18 mars 2022, Honfleur.

Concert The Yulies / City Kids Honfleur

2022-03-18 – 2022-03-18

Honfleur Calvados Honfleur

The yulies ; Ce quatuor en provenance du Havre propose un rock expressionniste à la fougue nineties. Assurément à découvrir !

City Kids : Groupe emblématique du Havre, City Kids est régulièrement cité en référence. Figure indispensable de la communauté rock underground depuis les années 80, le groupe est, en 2022, plus que d’actualité, avec une nouvelle album. Sa longévité est le fruit d’une multitude d’aventures, sur les routes de France et d’Europe mais aussi en terrain exotique. Doté d’un patrimoine musical solide, associé à une activité créative et sereine, City Kids revient pour partager avec la musique, la scène et le public.

Salle du Batolune

+33 2 31 89 23 30

Salle du Batolune

Batolune

Honfleur

