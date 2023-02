Concert : The World of Queen CS 81144 Montluçon Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon

Concert : The World of Queen CS 81144, 20 octobre 2023, Montluçon Montluçon. Concert : The World of Queen Athanor, centre des cultures et congrès CS 81144 Rue Pablo Picasso Montluçon Allier CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès

2023-10-20 20:30:00 20:30:00 – 2023-10-20

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès

Montluçon

Allier Montluçon EUR 35 49 Ce show de plus de 2 heures devrait réjouir les fans de rock.

En effet, la salle montluçonnaise accueillera The world of Queen, le spectacle hommage au célèbre groupe britannique et à son chanteur Freddie Mercury. contact@centreathanor.com https://www.centreathanor.com/ CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Rue Pablo Picasso Adresse Montluçon Allier CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Ville Montluçon Montluçon lieuville CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Departement Allier

Montluçon Rue Pablo Picasso Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon montlucon/

Concert : The World of Queen CS 81144 2023-10-20 was last modified: by Concert : The World of Queen CS 81144 Montluçon Rue Pablo Picasso 20 octobre 2023 Allier Athanor centre des cultures et congrès CS 81144 Rue Pablo Picasso Montluçon Allier CS 81144 Montluçon Montluçon, Allier

Montluçon Montluçon Allier