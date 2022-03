Concert : The Wild Robert Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin

Concert : The Wild Robert Cernay, 26 mars 2022, Cernay. Concert : The Wild Robert Cernay

2022-03-26 20:00:00 – 2022-03-26 22:00:00

Cernay Haut-Rhin Cernay EUR Ces talentueux multi-instrumentistes interprètent à leur manière des airs des pays celtes ainsi que des compositions originales. Ils intègrent à leurs musiques aux accents folk-ethno-jazzy, des instruments étonnants : nyckelharpa, épée musicale, carnyx, cajon, vuvuzela,… qui s’accordent avec les traditionnels tin-whistles, bodhran, violon, accordéon, mandoline et harpe celtique. Ces merlins enchanteurs et bouffons enthousiastes vous entraînent dans un concert plein d’humour et de surprises. Avec ses musiques celtiques, douces ou festives, The Wild Roberts enchante, depuis plus de 20 ans, les publics de France et d’ailleurs. +33 3 89 75 47 50 Ces talentueux multi-instrumentistes interprètent à leur manière des airs des pays celtes ainsi que des compositions originales. Ils intègrent à leurs musiques aux accents folk-ethno-jazzy, des instruments étonnants : nyckelharpa, épée musicale, carnyx, cajon, vuvuzela,… qui s’accordent avec les traditionnels tin-whistles, bodhran, violon, accordéon, mandoline et harpe celtique. Ces merlins enchanteurs et bouffons enthousiastes vous entraînent dans un concert plein d’humour et de surprises. Cernay

dernière mise à jour : 2022-02-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

Détails Catégories d’évènement: Cernay, Haut-Rhin Autres Lieu Cernay Adresse Ville Cernay lieuville Cernay Departement Haut-Rhin

Cernay Cernay Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cernay/

Concert : The Wild Robert Cernay 2022-03-26 was last modified: by Concert : The Wild Robert Cernay Cernay 26 mars 2022 Cernay Haut-Rhin

Cernay Haut-Rhin