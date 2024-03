CONCERT THE WATER GUN PROJECT LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 15 juin 2024.

CONCERT THE WATER GUN PROJECT LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

La Pistouflerie vous invite ce soir à un concert de musique pop-rock joyeuse et saturée…

The WATER GUN Project c’est une pop-rock pleine de contrastes. Ce sont des bulles et des paillettes pour dire les émotions qui font mal, ce sont des petites notes de claviers qui dansent sur des riffs de guitare saturée, c’est une voix qui sait aussi bien se faire joueuse que puissante, délicatement posée sur le beat impertinent d’une batterie pop-punk.

The WATER GUN Project ce sont les pistolets à eau avec lesquels on réveille l’enfant à l’intérieur pour mieux regarder en face les réalités des adultes. C’est une pop-rock joyeuse et saturée qui fait un pied de nez à la morosité.

Ambiance dépaysante garantie !

Petite restauration sur place ardoises gourmandes locales et boissons. 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 21:00:00

fin : 2024-06-15

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

