Courtenay 45320 Courtenay Concert blues rock de « The Uncles Bikers », proposé par le bar associatif à Courtenay : Apéro/Bar à partir de 19h, restauration sur place. 20h Concert « The Uncles Bikers ».

Entrée 10€ avec 1 boisson offerte. Réservations fortement recommandée (nombre d’entrées limité). +33 6 31 04 75 11 Concert blues rock de « The Uncles Bikers », proposé par le bar associatif à Courtenay : Apéro/Bar à partir de 19h, restauration sur place. 20h Concert « The Uncles Bikers ».

copyright

