Concert – The Supersoul Brothers Seignosse, 30 juillet 2021, Seignosse.

Concert – The Supersoul Brothers 2021-07-30 18:00:00 – 2021-07-30 00:00:00 Les Terrasses du Tube Arènes des Bourdaines

Seignosse Landes

Concert : The Supersoul Brothers

Les Terrasses du Tube à Seignosse Océan.

Présentation du groupe :

Darons du riff, du shuffle, du southern swing, parlant backbeat et chicken funk, tous très “sons of Memphis”, ces six performers rodés, dans le plus pure style Stax/Atlantic, déroulent une Deep Soul profonde, portée par une basse hot & groovy, un drumbeat façon V8, un trombone habité, un lead vocal puissant et charismatique, un Hammond Leslie rugissant à l’unisson avec la guitare springreverb au trémolo 60’s.

De 18h à minuit, concert à 21h.

Entrée gratuite.

Sur place : tapas, pan’péros (paniers apéritifs), bar.

Respect de normes sanitaires en vigueur.

Le Tube Les Bourdaines

