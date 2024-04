Concert The SuperSoul Brothers Théâtre Saint Louis Pau, mardi 25 juin 2024.

Concert The SuperSoul Brothers Théâtre Saint Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

The SuperSoul Brothers sortent leurs 3ème album le 17 mai 2024 chez Dixiefrog Records.

Son nom By The Way !

Mélodies bien senties, arrangements bien léchés, la déferlante Deep Soul béarnaise se réinvente pour mieux nous faire danser et rêver. Une Release Party façon feu d’artifice, où, quand l’esprit de Memphis s’invite à Pau… En passant.

The SuperSoul Brothers est le groupe de soul-funk rock le plus actif et le plus respecté du grand Sud-Ouest de l’hexagone. Il revient dans l’actualité avec son troisième et tout nouvel album « By The Way » le 17 mai 2024 sur le label Dixiefrog Records.

Avec cet album studio The SuperSoul Brothers élève encore le niveau en sortant de sa zone de confort, s’essayant avec succès à des expériences plus funky. Les musiciens propulsent vers les sommets la voix de David Noël. C’est délicat, exquis, frais et parfois dansant comme jamais. (…) 15 15 EUR.

Début : 2024-06-25 21:00:00

fin : 2024-06-25

Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

