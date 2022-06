Concert The Storm Watchers (Hors les murs), 9 août 2022, .

Concert The Storm Watchers (Hors les murs)

2022-08-09 17:00:00 – 2022-08-09

The Storm Watchers est mené par le jeune batteur et compositeur nancéien Adrien Legay, passé par la prestigieuse Berklee College Of Music. Le quartet vous invite à la méditation avec un jazz classe et hypnotisant réminiscent des clubs de New York, entrecoupé par des interludes improvisées presque ambiant, «vaporeux sans être évaporé, low-fi sans être sans soin, mélodieux sans oublier d’être granuleux. Joie des grands écarts, bonheur des ambiances.»

Nicolas Gegout saxophone Noé Degalle piano Julien Moneret contrebasse Adrien Legay batterie

Info tarif d’accès au concert : afin d’assister au concert, vous devrez acquitter le tarif d’entrée au Château de Lichtenberg (6€, réduit 3.50€)

+33 3 88 01 49 59

dernière mise à jour : 2022-05-06