2022-06-10 21:00:00 – 2022-06-10

CONCERT THE STICK'N FINGERS: TRIBUTE THE ROLLING STONES

Venez vibrer au rythme des grands tubes du plus mythique des groupes de rock ! The Stick'n Fingers est un tribute band originaire de Bretagne qui ravira vos oreilles et vous permettra de passer la meilleure des soirées Live ! Réservez vos places et venez nous rejoindre ! Entrée : 12 € Placement libre. Sur place : Bar, Planches apéritives, Saucissons, Terrines, Chips… Informations et réservation auprès du Canotier : 02 52 800 075

