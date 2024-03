Concert The Songwriters Chateau de Miserai Moulin de Brotz L’Hôme-Chamondot, samedi 20 avril 2024.

Concert The Songwriters Chateau de Miserai Moulin de Brotz L’Hôme-Chamondot Orne

La Brasserie du Perche accueille The Songwriters (duo pop). The Songwriters est un jeune duo de pop de 23 ans originaire de l’Orne. Inspirés par Kate Bush, Harry Styles, Fleetwood Mac ou encore Billie Eilish, leur univers est souvent comparé à London Grammar. Après avoir sorti leur premier EP en novembre 2022 et réalisé une tournée de 30 dates en Normandie l’été dernier, Loïcia et Max sortiront leur deuxième EP fin mai prochain accompagné d’un nouveau clip haut en couleur !

Restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:00:00

fin : 2024-04-20

Chateau de Miserai Moulin de Brotz Brasserie du Perche

L’Hôme-Chamondot 61290 Orne Normandie

