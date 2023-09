Concert : The Smoky House Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concert : The Smoky House Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 8 décembre 2023, Paris. Le vendredi 08 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit Sur inscription à partir du 8 novembre sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar Un programme inédit d’airs anglais, irlandais & écossais avec le quintette baroque The Smoky House ! The Smoky

House Ce quintette

baroque propose un programme inédit d’airs anglais, irlandais & écossais.

Ses musiciens explorent avec jubilation les recueils de John

Sutherland, du Capitaine

Simon Fraiser et de tant d’autres compilateurs géniaux des 18ème et 19ème siècles.

Au service d’une tradition renouvelée et de la poésie, ils composent des

medleys où dialoguent joyeusement ballads, airs reels et jiggs,… Maud

Subert, chant Julia

Campens, violon Stanley

Smith, basse de viole Adrien

Alix, contrebasse Raphaël

Mas, chant &

percussions Vendredi 8 décembre à 19h Auditorium (niveau -1) Tout public Sur inscription à partir du 8 novembre sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

