Concert – The Selenites Band ( Ethio-Jazz / Afro-Beat ) au Kraken Pub, 14 mai 2022, .

Concert – The Selenites Band ( Ethio-Jazz / Afro-Beat ) au Kraken Pub

2022-05-14 22:00:00 – 2022-05-14

★ Soirée Ethio-Jazz / Afro-Beat ★

Concert The Selenites Band @ Le Kraken Pub – Samedi 14.05.2022

The Selenites Band, collectif français d’Ethio-jazz.

Ils empruntent le chemin de la musique Éthiopienne des années 50-70, explorant ses standards comme première source d’inspiration. Revenant aux origines de la musique éthiopienne, de ses gammes si caractéristiques des musiques traditionnelles de la Corne d’Afrique, ils jouent un jazz tribal propice aux envolées et improvisations libres.

Musique en mouvement et ouverte aux rencontres, ils étendent le répertoire de compositions d’Ethio-jazz moderne, puisant dans leurs influences Afro-jazz, musiques psychés et Kraütrock.

Côté scène, dès les premières notes, l’univers et l’énergie scénique du groupe frappent. Le quintet groove et produit une énergie mystique et contagieuse, en partage avec le public. Une atmosphère de transe et de danse qui ressuscite les mythiques clubs du “Swinging Addis”.

Contagion garantie!

Kraken Pub

dernière mise à jour : 2022-04-21 par