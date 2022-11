Concert »The Selenites Band » Canaples, 15 mars 2023, Canaples.

Concert »The Selenites Band »

2023-03-15 19:00:00 – 2023-03-15

5 « The Selenites Band »

Mercredi 15 mars à 19h – Salle multi-activités Gilbert Temmermann de Canaples

Concert d‘Ethio-jazz / Tout public / Durée : environ 1h30

The Selenites Band est un collectif français d’éthio-jazz. Ils empruntent le chemin de la musique Éthiopienne des années 50-70, explorant ses standards comme première source d’inspiration.

Revenant aux origines de la musique éthiopienne, de ses gammes si caractéristiques des musiques traditionnelles de la Corne d’Afrique, ils jouent un jazz tribal propice aux envolées et improvisations libres.

Dès les premières notes, l’univers et l’énergie scénique du groupe frappent. Le quintet groove et produit une énergie mystique et contagieuse, en partage avec le public. Une atmosphère de transe et de danse qui ressuscite les mythiques clubs du “Swinging Addis”. Contagion garantie !

Avec la participation des élèves de l’école de musique intercommunale

Spectacle programmé en partenariat avec le Chaînon Manquant

CONTACT & RESERVATIONS

Réservation conseillée au 03.22.39.40.48 ou par mail (h.parent@nievresomme.fr)

Tarif 8€ / Tarif réduit* 5€ / Tarif spécial** 2.50€

*enfants, étudiants, élèves de l’école de musique, élèves de la Cie des gOsses, groupes de plus de 10 personnes

** demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes scolaires ou pédagogiques

h.parent@nievresomme.fr +33 3 22 39 40 48

